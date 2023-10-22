Advertisement
INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Berangkat ke RSPAD Gatot Soebroto untuk Tes Kesehatan

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |07:13 WIB
Mahfud MD Berangkat ke RSPAD Gatot Soebroto untuk Tes Kesehatan
Mahfud MD berangkat ke RSPAD untuk jalani pemeriksaan kesehatan. (MPI/Giffar)
JAKARTA – Bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Mahfud MD telah meninggalkan rumah dinasnya untuk berangkat ke RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, guna menjalani pemeriksaan kesehatan, Minggu (22/10/2023) sekira pukul 06.49 WIB.

Mahfud berangkat tanpa ditemani keluarganya. Ia hanya ditemani oleh para staf menuju RSPAD Gatot Soebroto. Mahfud pergi menggunakan mobil Camry hitam bernomor polisi B10 1030 ZZH.

Sebagaimana diketahui, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan menjalani tes kesehatan setelah pendaftaran sebagai pasangan calon (paslon) Capres dan Cawapres di KPU RI beberapa waktu lalu.

Tes kesehatan digelar di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

