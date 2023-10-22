Ganjar-Mahfud Siap Jalani Tes Kesehatan di RSPAD, Ini Foto-Fotonya

JAKARTA - Pasangan Capres-Cawapres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat hari ini.

Pemeriksaan kesehatan ini merupakan salah satu syarat untuk maju pada Pilpres 2024

Pengamatan MNC Portal Indonesia di lokasi Minggu (22/10/2023) pukul 07.23 terlihat Ganjar dan Mahfud keluar dari RSPAD dengan menggunakan pakaian khusus untuk menjalani tes kesehatan.

Diketahui keduanya keluar dari RSPAD usai mengisi sejumlah berkas untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Keduanya terlihat siap untuk menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan yang telah disiapkan.

BACA JUGA: Mahfud MD Berangkat ke RSPAD Gatot Soebroto untuk Tes Kesehatan

Keduanya pun sempat meladeni awak media untuk mengabadikan momen kebersamaan bacapres dan bacawapres yang didukung oleh Partai Perindo.