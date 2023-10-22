Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Jalani Tes Kesehatan di RSPAD: Saya Agak Batuk, Insya Allah Sehat

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |07:47 WIB
Mahfud MD Jalani Tes Kesehatan di RSPAD: Saya Agak Batuk, Insya Allah Sehat
Mahfud MD agak batuk saat jalani tes kesehatan di RSPAD (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Mahfud MD mengungkapkan jika dirinya agak sedikit batuk di hari tes kesehatan karena terlalu banyak pidato di tiga hari terakhir ini.

Namun, dirinya memastikan jika tak ada kendala sama sekali dengan kesehatannya karena sudah dalam persiapan yang cukup pada tes kesehatan yang dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Pusat itu.

"Saya agak batuk karena sering pidato tiga hari terakhir ini. Saya sehat-sehat saja. Jadi merasa saya sudah 66 tahun tapi seperti saudara lihat saya tidak pernah sakit, tidak pernah masuk rumah sakit dan selalu berpergian. Insya Allah sehat," kata Mahfud saat ditemui di depan rumah dinasnya, Minggu (22/10/2023).

Mahfud memastikan jika dirinya benar-benar sehat karena sering memeriksakan diri ke rumah sakit untuk medical check up.

"Enggak ada cataan khusus, insya Allah. Kalau check up saya ya dari negara kan memberi saya jatah 6 bulan sekali. Jadi saya check up dan selalu baik-baik saja," ucap Mahfud.

Mahfud mengungkapkan persiapan jelang tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto sebagai salah satu syarat pendaftaran Cawapres untuk Pilpres 2024.

Halaman:
1 2
      
