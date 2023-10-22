Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Santri Nasional, Jokowi: 36 Ribu Ponpes Sebuah Kekuatan Penentu Masa Depan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |07:55 WIB
Hari Santri Nasional, Jokowi: 36 Ribu Ponpes Sebuah Kekuatan Penentu Masa Depan
Presiden Jokowi peringati Hari Santri Nasional (Foto : Tangkapan layar)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sebagai penduduk muslim terbesar saat ini memiliki puluhan ribu pondok pesantren menjadi sebuah kekuatan penentu masa depan dan lompatan kemajuan bangsa Indonesia.

Hal itu disampaikan saat menjadi Pembina Apel Hari Santri Nasional (HSN) 2023 di Tugu Pahlawan Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/10/2023).

"Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia kita memiliki lebih dari 36 ribu pondok pesantren, sebuah kekuatan besar penentu masa depan bangsa, penentu lompatan kemajuan bangsa dan penentu keberhasilan cita-cita bangsa," ujar Jokowi.

Jokowi menekankan santri merupakan pilar kekuatan dan pondasi kekokohan bangsa terbukti sejak perjuangan kemerdekaan Indonesia.

"Karena santri adalah pilar kekuatan bangsa, santri adalah pondasi kekokohan bangsa dan ini sudah terbukti sejak jaman perjuangan kemerdekaan," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi didampingi sang istri Iriana Joko Widodo tiba di Monumen Tugu Pahlawan sekitar pukul 6.20 WIB. Terlihat Jokowi mengenakan jas berwarna gelap lengkap dengan peci hitam dan kain sarung berwarna hijau.

Jokowi disambut ribuan santri yang telah memadati Tugu Pahlawan Surabaya dengan shalawat. Adapun acara diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya dilanjut mars PBNU.

