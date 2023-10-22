Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Persiapan Mahfud MD Sebelum Tes Kesehatan: Jogging 45 Menit, Lalu Pingpong

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |08:07 WIB
Persiapan Mahfud MD Sebelum Tes Kesehatan: Jogging 45 Menit, Lalu Pingpong
Ganjar-Mahfud siap jalani tes kesehatan di RSPAD (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon Wakil Presiden (Bacawapres) yang didukung partai Perindo, Mahfud MD mengungkapkan olahraga dilakukannya sebagai salah satu persiapan melakukan tes kesehatan sebagai salah satu syarat menjadi Cawapres dalam Pilpres 2024.

Mahfud mengatakan, dirinya rutin melakukan jogging seminggu tiga kali selama 45 menit lamanya.

"Lalu 15 menit atau 10 menit main ping-pong," ucap Mahfud saat ditemui di rumah dinasnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (22/10/2023).

Tes kesehatan yang akan dilakukan Mahfud dan Ganjar Pranowo di RSPAD Gatot Soebroto itu, akan memakan waktu selama kurang lebih 8 sampai 10 jam. Mahfud sendiri sudah siap dengan hal tersebut.

"Lama saya tahu, sampai jam 17.00 WIB katanya. Saya siap lah," kata Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud mengungkapkan persiapan jelang tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto sebagai salah satu syarat pendaftaran Cawapres untuk Pilpres 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement