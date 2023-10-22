Persiapan Mahfud MD Sebelum Tes Kesehatan: Jogging 45 Menit, Lalu Pingpong

JAKARTA - Bakal calon Wakil Presiden (Bacawapres) yang didukung partai Perindo, Mahfud MD mengungkapkan olahraga dilakukannya sebagai salah satu persiapan melakukan tes kesehatan sebagai salah satu syarat menjadi Cawapres dalam Pilpres 2024.

Mahfud mengatakan, dirinya rutin melakukan jogging seminggu tiga kali selama 45 menit lamanya.

"Lalu 15 menit atau 10 menit main ping-pong," ucap Mahfud saat ditemui di rumah dinasnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (22/10/2023).

Tes kesehatan yang akan dilakukan Mahfud dan Ganjar Pranowo di RSPAD Gatot Soebroto itu, akan memakan waktu selama kurang lebih 8 sampai 10 jam. Mahfud sendiri sudah siap dengan hal tersebut.

"Lama saya tahu, sampai jam 17.00 WIB katanya. Saya siap lah," kata Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud mengungkapkan persiapan jelang tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto sebagai salah satu syarat pendaftaran Cawapres untuk Pilpres 2024.