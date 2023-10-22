Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jalani Tes Kesehatan Tak Didampingi Keluarga, Mahfud MD: Kasihan Nunggu 10 Jam

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |08:26 WIB
Mahfud MD jalani tes kesehatan di RSPAD (Foto: MPI)
JAKARTA - Bakal calon Wakil Presiden (Bacawapres) yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto tanpa didampingi keluarga. Mahfud MD merasa kasihan terhadap keluarganya jika menemaninya jalani tes kesehatan karena memakan waktu yang cukup lama.

"Enggak-enggak (ditemani keluarga), (bersama) staf-staf saja. Keluarga kasihan kalau nunggu 10 jam berpindah-pindah, dari jam sekian-sekian, tempatnya agak jauh kan dilatih untuk jalan katanya. Jadi saya ga bawa istri saya bawa staff-staff," kata Mahfud saat ditemui di rumah dinasnya, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (22/10/2023).

Sebelumnya, Mahfud MD mengungkapkan persiapan jelang tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto sebagai salah satu syarat pendaftaran Cawapres untuk Pilpres 2024.

Mahfud mengatakan persiapannya yakni persiapan yang standar dan sesuai dengan anjuran dokter.

"Persiapannya standar saja ya. Saya puasa sejak tadi malam sampai sekarang. Tadi malam diminta puasa sejak jam 8 (malam) dan jam 7 (pagi). Diharapkan sudah sampai di sana untuk memulai seluruh acara pemeriksaan kesehatan. Dan saya sudah siap. Saya juga sudah beristirahat cukup lah. Istirahatnya cukup," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
