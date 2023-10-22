Mesranya Siti Atikoh Benahi Baju Medis Ganjar saat Jalani Tes Kesehatan

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menjalani serangkaian tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Minggu (22/10/2023).

Terlihat momen mesra ketika sang istri Siti Atiqoh, merapihkan baju medis Ganjar yang berwarna hijau.

Nampak, Atiqoh mengikatkan tali pakaian baju medis di bagian pinggang yang dikenakan oleh Ganjar. Dia juga setia mendampingi sang suami ketika melakukan pengisian formulir cek kesehatan.

Sebelumnya, Ganjar bersama pasangannya Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Mahfud MD tiba di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat sekitar pukul pukul 07.05. Keduanya selanjutnya menjalani pemeriksaan kesehatan sekitar 07.20 WIB.

Untuk diketahui, seusai melakukan pendaftaran capres dan cawapres, para pasangan calon diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan akan berlangsung dari pagi hingga sore hari.

“Pukul 07.20-17.15 WIB proses pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD,” kata Komisioner KPU Idham Holik dalam keterangannya diterima.