Tim Dokter yang Tangani Tes Kesehatan Ganjar-Mahfud Sama dengan Pasangan AMIN

JAKARTA - Pasangan bakal capres-cawapres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat hari ini.

Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy’ari memastikan pemeriksaan Ganjar dan Mahfud sama dengan metode hingga tim dokter yang menangani pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) atau pasangan AMIN.

“Sebagaimana yang kita ketahui seperti hari kemarin, hari pertama pemeriksaan kesehatan, durasinya kurang lebih sama, substasi yang akan diperiksa juga sama, metode yang akan digunakan untuk memeriksa juga sama dan tim dokter pemeriksa juga sama,” kata Hasyim kepada wartawan, Minggu (22/10/2023).

Di kesempatan yang sama, Kepala RSPAD Gatot Subroto Letjen TNI Albertus Budi Sulistya mengatakan pemeriksaan terhadap pasangan Ganjar dan Mahfud berkisar antara 8 sampai 10 jam dengan melibatkan 50 orang dokter.

“Kemudian kami juga sekali lagi melibatkan 50 orang dokter dengan berbagai latar belakang spesialisasinya serta psikologi ada dua orang yang juga terlibat dalam tim ini,” ujarnya.