HOME NEWS NASIONAL

100 Tahun Gontor, Ribuan Santri dan Alumni Berkumpul di Monas

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |09:19 WIB
100 Tahun Gontor, Ribuan Santri dan Alumni Berkumpul di Monas
Peringatan 100 Tahun di Kawasan Monas, ribuan santri dan alumni berkumpul (Foto : MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Ribuan santri dan alumni Pesantren Gontor berkumpul di Monumen Nasional (Monas) sebelum melakukan jalan sehat di Kawasan Monas hingga Bundaran HI pada hari ini, Minggu, (22/10/2023).

Acara Tajammu' dan Jalan Sehat ini sebagai rentetan dari acara Tasyakuran Peringatan 100 Tahun Gontor yang juga diperingati untuk mewujudkan kedamaian dan persatuan Indonesia.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, sekitar pukul 06.00 WIB, ribuan santri dan alumni Pesantren Gontor telah bersiap di Monas sebelum melakukan jalan sehat bersama.

Mereka berbondong-bondong mengenakan atribut spanduk dan ikat kepala seolah menandai rombongan dari daerah masing-masing.

Takbir pun menggema ketika rombongan Ikatan Keluarga Pondok Pondok Modern (IKPM) dari berbagai daerah di seluruh penjuru tanah air memasuki area Monas.

Barisan marching band tengah bersiap untuk menyambut tamu kehormatan para Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor beserta tokoh-tokoh nasional alumni Gontor.

Nantinya, acara ini juga diisi dengan kegiatan Petisi Tanda Tangan Peringatan 100 Tahun Gontor Merajut Kebersamaan untuk Persatuan Indonesia.

