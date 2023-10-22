Andika Perkasa Yakin Ganjar-Mahfud Lolos Cek Kesehatan di RSPAD

JAKARTA - Pasangan Bacapres-Bacawapres yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, menjalani rangakaian pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Minggu (22/10/2023). Keduanya didampingi oleh wakil ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) Andika Perkasa.

Andika percaya pasangan Ganjar-Mahfud akan lolos dalam rangkaian pemeriksaan kesehatan hari ini. Sebab, dia percaya Ganjar merupakan sosok yang disiplin dalam menjaga pola makan dan rutin berolahraga.

"Kalau lihat dari disiplin Mas Ganjar berolahraga posturnya yang cukup slim. Saya melihat Mas Ganjar cukup disiplin bukan hanya olahraga tapi juga pola makan," ucap Andika di RSPAD, Jakarta Pusat, Minggu (22/10/2023).

Sedangkan untuk Mahfud MD, Andika menuturkan, kalau Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko polhukam) telah mengakui tidak memiliki riwayat penyakit serius.

"Pak Mahfud sendiri mengakui bahwa beliau tidak punya penyakit yang menonjol walaupun itu mungkin perasaannya, bukan hasil pemeriksaannya. Tapi paling tidak menunjukkan bahwa mungkin tidak ada masalah kesehatan yang serius," ucapnya.

Sebagai informasi, seusai melakukan pendaftaran capres dan cawapres, para pasangan calon diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hasil pemeriksaan itu nantinya sebagai dasar KPU untuk menilai apakah pasangan calon tersebut layak berkontestasi di pilpres 2024.