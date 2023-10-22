Ganjar-Mahfud Jalani Pemeriksaan Kesehatan, RSPAD Libatkan 50 Dokter dan Psikolog

JAKARTA - Pasangan bakal capres-cawapres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat hari ini.

Kepala RSPAD Gatot Subroto, Letnan Jenderal TNI Albertus Budi Sulistya sebanyak 50 dokter akan memeriksa Ganjar dan Mahfud. Di antaranya, dihadirkan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia.

"Tim pemeriksaan, alat pemeriksaan persis sama untuk semua pasangan calon. Kemudia. Kami juga sekali lagi melibatkan 50 orang dokter dengan berbagai latar belakang spesialisasinya serta psikolog, ada dua orang juga yang terlibat dalam tim ini," kata Budi, dalam konferensi pers, Minggu (22/10/2023).

"Jadi ada dari tim dokternya RSPAD, tim dokter utusan masing-masing poli dan BNN serta Himpunan Psikologi Indonesia," sambungnya.

Budi menuturkan pemeriksaan terhadap pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan berlangsung sekitar 8 hingga 10 jam.

"Waktu pemeriksaan ring antara 8 sampai 10 jam dan setelah itu nanti kami akan sidang pleno untuk menilai hasil pemeriksaan," ucapnya.