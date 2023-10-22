Jelang Pemilu 2024, Jokowi: Beda Pilihan Biasa, Jangan Sampai Mengoyak Persatuan

Jokowi mengatakan beda pilihan pada Pemilu hal biasa (Foto : Biro Pers Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan berbeda pilihan saat Pemilu 2024 hal biasa dan wajar. Namun, dirinya berpesan perbedaan pilihan jangan sampai mengoyak persatuan.

"Kita boleh berbeda pilihan, beda pilihan biasa, beda pilihan wajar, tapi jangan sampai mengoyak persatuan kita," ujar Jokowi dalam sambutan dalam acara Pengukuhan PP Pagar Nusa di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/10/2023).

Selain itu, Jokowi menitipkan pada Pendekar Pagar Nusa turut menjaga Pemilu Serentak 2024. Tak hanya itu, Ia juga meminta agar memastikan pembangunan yang dilakukannya tetap dilanjutkan.

"Saya juga titip agar Pemilu Serentak 2024 kita jaga bersama sama dan kita pastikan berjalan lancar dan baik dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang telah kita lakukan," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta Pemilu 2024 dipantau. Ia mengajak Pendekar Pagar Nusa untuk menolak fitnah hingga hoaks.