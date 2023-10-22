Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

RSPAD Bakal Serahkan Laporan Kesehatan Capres-Cawapres Usai Rampung ke KPU

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |10:18 WIB
RSPAD Bakal Serahkan Laporan Kesehatan Capres-Cawapres Usai Rampung ke KPU
RSPAD Gatot Soebroto (foto: dok MPI)
JAKARTA - Kepala RSPAD Gatot Subroto, Letjen TNI Albertus Budi Sulistya mengatakan pihaknya akan menyerahkan laporan hasil kesehatan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ke KPU. Hasil pemeriksaan itu bakal diserahkan usai rampung.

“Hasil pemeriksaan secara kolektif akan kami sampaikan kepada KPU RI setelah seluruh Paslon (pasangan calon) melaksanakan pemeriksaan,” kata Budi kepada awak media, Minggu (22/10/2023).

Diketahui hari ini pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang menjalani pemeriksaan. Budi menuturkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pasangan menggunakan metode hingga tim dokter yang sama dengan pasangan Anies dan Cak Imin.

“Kami juga sekali lagi melibatkan 50 orang dokter dengan berbagai latar belakang spesialisasinya serta psikologi ada dua orang yang juga terlibat dalam tim ini,” ujarnya.

Nantinya setelah pemeriksaan, Budi menyebut pihaknya akan melaksanakan sidang pleno untuk menentukan hasil kesehatan dari dua paslon yang sudah melakukan pemeriksaan. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan bersikap profesional dan independen.

“Kami percaya bahwa tim dokter akan profesional, independen dan dapat dipercaya,” pungkasnya.

(Awaludin)

      
