Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kala Jenderal Dudung Cek Dompet Babinsa TNI, Prajurit Ini Langsung Naik Pangkat

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |10:50 WIB
Kala Jenderal Dudung Cek Dompet Babinsa TNI, Prajurit Ini Langsung Naik Pangkat
KSAD TNI Jenderal Dudung cek dompet Babinsa TNI (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung Abdurachman, meninjau kesiapan pasukan dan perlengkapan barisan Bintara Pembina Desa (Babinsa). Babinsa merupakan salah satu kekuatan Kodam (Komando Daerah Militer) yang dinaungi secara berturut-turut oleh Komando Rayon Militer (Koramil), Komando Distrik Militer (Kodim), dan Komando Resort Militer (Korem).

Di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Babinsa sering disibukkan dengan berbagai macam masalah yang menyangkut sosial (kemasyarakatan). Di era reformasi sekarang ini disamping kemampuan yang dimiliki para Babinsa masih perlu diberikan tuntutan, pendidikan khusus bidang teritorial, maupun penataran-penataran dan lain sebagainya.

Dalam meninjau barisan Babinsa, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Dudung Abdurachman melakukan pengecekan isi dompet salah satu Babinsa yang ditemani oleh Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid.

"Ah, nggak punya duit kamu. Oh surat perintah ada di sini semua, STNK, KTP. Tebelnya doang kayaknya ini," ucap Dudung kepada prajuritnya yang bertubuh tambun itu, dikutip dari akun Instagram resmi TNI AD @tni_angkatan_darat, Sabtu (22/10/2023).

Meski demikian, Dudung tetap memastikan apakah Babinsa tersebut memiliki uang atau tidak.

"Ada tapi megang duit?," tanya Jenderal Dudung.

"Siap ada," jawab Babinsa.

"Dikasih siapa?," tanya Jenderal Dudung.

"Siap, dikasih istri," jawab Babinsa lagi.

"Di jatah sama istri ya? 100 ribu?," kata Jenderal Dudung.

"Siap," jawab Babinsa

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175397/viral-4ifw_large.jpg
Rombongan Pasukan Elite TNI AD Sikat Pelaku Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171327/wahyu-lMY1_large.jpg
Pembunuhan Kacab Bank BUMN, TNI Tidak Bisa Dipekerjakan untuk Tindak Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171303/wahyu-kuZ8_large.jpg
Kadispenad Ungkap Strategi Penempatan Rudal KHAN di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170966/wahyu-eEqm_large.jpg
TNI AD Lirik Drone Canggih Turki untuk Kirim Logistik hingga Bantu Warga Terpencil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169939/satwa-DWMo_large.jpg
Ekspedisi di Sanggabuana Catat Temuan Penting, TNI AD Perkuat Peran Pelestarian Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/337/3154291/maruli_simanjuntak-tQV8_large.jpeg
Daftar Lengkap 25 Pati TNI AD Naik Pangkat, Jenderal Kopassus Asal Tidore Resmi Bintang 3
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement