Kala Jenderal Dudung Cek Dompet Babinsa TNI, Prajurit Ini Langsung Naik Pangkat

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung Abdurachman, meninjau kesiapan pasukan dan perlengkapan barisan Bintara Pembina Desa (Babinsa). Babinsa merupakan salah satu kekuatan Kodam (Komando Daerah Militer) yang dinaungi secara berturut-turut oleh Komando Rayon Militer (Koramil), Komando Distrik Militer (Kodim), dan Komando Resort Militer (Korem).

Di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Babinsa sering disibukkan dengan berbagai macam masalah yang menyangkut sosial (kemasyarakatan). Di era reformasi sekarang ini disamping kemampuan yang dimiliki para Babinsa masih perlu diberikan tuntutan, pendidikan khusus bidang teritorial, maupun penataran-penataran dan lain sebagainya.

Dalam meninjau barisan Babinsa, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Dudung Abdurachman melakukan pengecekan isi dompet salah satu Babinsa yang ditemani oleh Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid.

"Ah, nggak punya duit kamu. Oh surat perintah ada di sini semua, STNK, KTP. Tebelnya doang kayaknya ini," ucap Dudung kepada prajuritnya yang bertubuh tambun itu, dikutip dari akun Instagram resmi TNI AD @tni_angkatan_darat, Sabtu (22/10/2023).

Meski demikian, Dudung tetap memastikan apakah Babinsa tersebut memiliki uang atau tidak.

"Ada tapi megang duit?," tanya Jenderal Dudung.

"Siap ada," jawab Babinsa.

"Dikasih siapa?," tanya Jenderal Dudung.

"Siap, dikasih istri," jawab Babinsa lagi.

"Di jatah sama istri ya? 100 ribu?," kata Jenderal Dudung.

"Siap," jawab Babinsa