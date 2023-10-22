Ganjar Pranowo Akan Jalani Tes Kesehatan: Tak Ada Persiapan Khusus, Insyaallah Siap

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD akan menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto pada hari Minggu (22/10/2023) nanti. Tes kesehatan ini merupakan salah satu syarat untuk mendaftar menjadi Capres dan Cawapres dalam Pilpres tahun 2024.

Ganjar Pranowo menyatakan bahwa ia tidak melakukan persiapan khusus dalam menghadapi tes kesehatan yang akan dilakukan besok. Ia hanya diminta oleh dokter dari RSPAD untuk berpuasa mulai jam 20.00 WIB.

"Enggak ada persiapan yang sifatnya khusus ya, cuma dari dokter RSPAD diminta puasa saja mulai jam 20.00 WIB. Makanya sekarang makan yang banyak," ujar Ganjar Pranowo ditemui di Jakarta, Sabtu (21/10/2023) siang.

Ganjar Pranowo mengatakan bahwa ia telah menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit lain sebelumnya. Ia juga berharap bahwa proses pengecekan kesehatan yang akan dilakukan besok akan berjalan dengan baik.

"Semoga semuanya berjalan lancar. Kemarin saya juga telah diperiksa di salah satu rumah sakit, jadi jika masih ada yang perlu diperiksa di rumah sakit lain, itu hanyalah langkah selanjutnya," ujar Ganjar.

Untuk diketahui, usai deklarasi dan pendaftaran diri sebagai Capres Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum, para Capres dan Cawapres harus menjalani tes kesehatan sebelum memulai masa kampanye.

Iya, tes kesehatan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 1005/PL.02.2-Kpt/06KPU/VIII/2018, yang menyatakan bahwa setiap bakal calon presiden dan calon wakil presiden diharuskan menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh KPU. Dalam konteks ini, rumah sakit yang ditunjuk adalah Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta.

Pada dasarnya, prinsip tes kesehatan calon Presiden dan Wakil Presiden serupa dengan pemeriksaan kesehatan umum, yang dikenal sebagai medical check-up. Namun, beberapa komponen pemeriksaan tersebut dilakukan dengan lebih rinci dan mendalam, sehingga memakan waktu paling tidak delapan jam.