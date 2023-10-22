Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menilik Peran Penting Penerjemah saat Pelaksanaan KTT

Mohammad Atik F , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |13:50 WIB
Menilik Peran Penting Penerjemah saat Pelaksanaan KTT
Menilik Peran Penerjemah saat KTT/ist
JAKARTA - Indonesia sering dipercaya sebagai tuan rumah ajang internasional, seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022 di Bali serta KTT Ke-42 ASEAN tahun 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Salah satu elemen pendukung dalam penyelenggaraan perhelatan internasional tersebut adalah penerjemah lisan.

Oleh karena itu, penerjemah berperan penting dalam proses pertukaran informasi yang cepat dari berbagai bahasa dan budaya.

Peran penerjemah juga sangat dibutuhkan di tengah semakin meningkatnya interaksi Indonesia dengan negara sahabat dan mitra pembangunan serta semakin berkembangnya sistem komunikasi dan informasi.

"Yang cukup besar antara lain kami menangani penerjemahan untuk event Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 di Bali dan penyelenggaraan event Festival Iklim untuk KLHK selama empat tahun berturut-turut,"ujar Pendiri BG dan GVE, Shirley Oroh, Minggu (22/10/2023).

Dikatakannya, layanan utama Bahasa Global adalah penerjemahan baik lisan maupun tulisan yang profesional, bersertifikasi dalam berbagai bahasa.

Semua layanan penjurubahasaan konferensi dan alat penerjemahannya dapat disediakan secara komprehensif oleh perusahaan yang sudah bersertifikasi.

