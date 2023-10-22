Para Ketum Parpol KIM Bakal Berkumpul di Kertanegara Nanti Malam

JAKARTA - Para pimpinan partai polisitik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) dikabarkan bakal berkumpul di rumah Capres Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pertemuan itu diperkirakan bakal membicarakan tentang dukungan terhadap Gibran sebagai Cawapres.

"Betul (ada pertemuan di Kertanegara), malam," ujar Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat, Herman Khaero pada wartawan, Minggu (22/10/2023).

