Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Restui Gibran, Jawaban Santai Puan: Pasti Bapak Dukung Anaknya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |15:41 WIB
Jokowi Restui Gibran, Jawaban Santai Puan: Pasti Bapak Dukung Anaknya
Puan Maharani/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menanggapi santai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merestui anaknya, Gibran Rakabuming untuk berkontestasi di Pilpres 2024. Gibran dikabarkan akan menjadi pasangan dari Bakal Calon Presiden (Bacapres) Prabowo Subianto.

"Ya pastinya kalau seorang bapak akan mendukung anaknya, yang terbaik untuk anaknya," kata Puan usai menghadiri peringatan Hari Santri Nasional 2023, di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu (22/10/2023).

 BACA JUGA:

Dia justru mengapresiasi ucapan Jokowi yang mendukung semua pasangan Bacapres dan Bacawapres. Sebab posisi Jokowi sebagai pemimpin negara harus bersikap netral tanpa condong ke salah satu pasangan calon. Artinya Jokowi harus mendukung siapapun yang maju di pilpres 2024.

"Ya itu memang seorang negarawan harus seperti itu, enggak menyatakan dukungan ke salah satu calon dalam kontestasi Pilpres yang akan datang," ucapnya.

 BACA JUGA:

"Justru yang disampaikan beliau itulah betul-betul seorang negarawan, Presiden tidak boleh berpihak dalam kontestasi Pilpres yang akan datang," sambung Puan.

Dia menilai, Jokowi mengucapkan hal tersebut karena menginginkan agar pemilu 2024 dapat berjalan lancar dan damai. Hal tersebut merupakan tanggung jawab Jokowi menjaga ketertiban, keamanan serta keberlangsungan Pemilu yang kondusif.

"Karena berkeinginan agar jalannya pesta demokrasi 2024 bisa berjalan dengan baik, lancar, adem ayem, gembira, rakyat tidak deg-degan, tidak tertekan. Saya apresiasi apa yang disampaikan Pak Jokowi," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement