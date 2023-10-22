Ronaldo dan Messi Bersaing Raih Balon d'Or, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini

NAMA Cristiano Ronaldo kembali mencuat jelang penganugerahan Ballon d'Or adalah penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola, pada 30 Oktober 2023 mendatang.

Ronaldo yang kini merumput bersama Al-Nassr di Arab Saudi, telah memenangkan lima gelar Ballon d'Or. Di usianya yang ke-38, Ronaldo masih produktif mencetak gol, baik di klub maupun di Timnas Portugal. Bahkan kontribusi Ronaldi memastikan Portugal hadir di perhelatan Euro 2024.

Ronaldo pun terus mempertajam rekornya, baik sebagai pencetak gol sepanjang masa dengan 859 gol, sebagai pencetak gol terbanyak internasonal dengan 127 gol, maupun sebagai striker tersubur 2023 dengan 40 gol.

Bamun cita-cita Ronaldo bisa saja digagalkan pesaing abadinya, Lionel Messi. Di laga terakhir Argentina kontra Peru, La Pulga mencetak 2 gol, sehingga mencatatkan 821 gol sepanjang masa, 106 gol untuk pencetak gol terbanyak internasonal dan 28 gol sebagai striker tersubur 2023.