Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ronaldo dan Messi Bersaing Raih Balon d'Or, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |15:46 WIB
Ronaldo dan Messi Bersaing Raih Balon d'Or, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

NAMA Cristiano Ronaldo kembali mencuat jelang penganugerahan Ballon d'Or adalah penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola, pada 30 Oktober 2023 mendatang.

Ronaldo yang kini merumput bersama Al-Nassr di Arab Saudi, telah memenangkan lima gelar Ballon d'Or. Di usianya yang ke-38, Ronaldo masih produktif mencetak gol, baik di klub maupun di Timnas Portugal. Bahkan kontribusi Ronaldi memastikan Portugal hadir di perhelatan Euro 2024.

Ronaldo pun terus mempertajam rekornya, baik sebagai pencetak gol sepanjang masa dengan 859 gol, sebagai pencetak gol terbanyak internasonal dengan 127 gol, maupun sebagai striker tersubur 2023 dengan 40 gol.

Bamun cita-cita Ronaldo bisa saja digagalkan pesaing abadinya, Lionel Messi. Di laga terakhir Argentina kontra Peru, La Pulga mencetak 2 gol, sehingga mencatatkan 821 gol sepanjang masa, 106 gol untuk pencetak gol terbanyak internasonal dan 28 gol sebagai striker tersubur 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180618//arab_saudi_tolak_lionel_messi_main_di_liga_mereka_leomessi-jDB8_large.jpg
Penyebab Arab Saudi Tolak Lionel Messi Main di Liga-nya Cristiano Ronaldo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180452//cristiano_ronaldo_jr_resmi_debut_bersama_timnas_portugal_u_16_fabriziorom-X2Bl_large.jpg
Cristiano Ronaldo Jr Resmi Debut di Timnas Portugal U-16, Tutup Pintu Negara Lain?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/261/3179178//al_nassr_takkan_menghadapi_persib_di_bandung_jika_bentrok_di_final_afc_champions_league_2_2025_2026_alnassr-85QS_large.jpg
Duel Persib Bandung vs Al Nassr Takkan Digelar di Bandung jika Bertemu di Final AFC Champions League 2 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/261/3178390//erling_haaland_di_laga_villarreal_vs_manchester_city-SoHE_large.jpg
Erling Haaland Samai Rekor Gol Beruntun Cristiano Ronaldo Usai Bantu Manchester City Menang atas Villarreal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177165//lionel_messi_dan_cristiano_ronaldo-luM3_large.jpg
Adu Gaji per Jam Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176840//cristiano_ronaldo_resmi_jadi_top_skor_kualifikasi_piala_dunia-HU5n_large.jpg
Cristiano Ronaldo Resmi Jadi Top Skor Kualifikasi Piala Dunia, Lionel Messi Kalah Jauh!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement