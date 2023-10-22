Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Dampingi Presiden Jokowi di Peringatan Hari Santri Nasional

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |16:00 WIB
Panglima TNI Dampingi Presiden Jokowi di Peringatan Hari Santri Nasional
Presiden Jokowi di acara HSN 2023 (foto: dok ist)
JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, mendampingi Presiden RI Joko Widodo pada kegiatan Apel Hari Santri Tahun 2023, dan kegiatan Pelantikan Pimpinan Pusat Pagar Nusa PBNU, yang bertempat di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/10/2023).

Hari Santri Nasional adalah perayaan penting yang menandai peran dan kontribusi para santri di berbagai bidang terutama dalam penyebaran Islam, pendidikan, dan budaya di Indonesia. Hari Santri Nasional jatuh pada tanggal 22 Oktober setiap tahunnya, sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015.

Tema yang dicanangkan untuk Hari Santri 2023 adalah Jihad Santri Jayakan Negeri, dimana tema ini memiliki maksud untuk menggelorakan semangat dan dedikasi para santri sebagai pahlawan pendidikan dan pejuang pengikis kebodohan.

Sebagaimana diketahui bersama hingga saat ini, para santri yang terdiri dari pemuda-pemuda dengan dilandasi akhlak, hati dan jiwanya yang kuat sudah banyak yang bergabung menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata, Secaba, Perwira PK bahkan melalui pendidikan Akademi Militer.

