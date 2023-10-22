Gempa M4,0 Guncang Wilayah Daruba Malut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,0 mengguncang wilayah Daruba, Maluku Utara, pada Minggu (22/10/2023) sekira pukul 15.57 WIB.

Informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 2.33 Lintang Utara - 128.07 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.0, 22-Oct-2023 15:57:40WIB, Lok:2.33LU, 128.07BT (40 km BaratLaut DARUBA-MALUT), Kedlmn:84 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)