Kepala RSPAD Gatot Soebroto Serahkan Bukti Ganjar-Mahfud Usai Jalani Pemeriksaan Kesehatan

JAKARTA - Kepala RSPAD Gatot Soebroto, Letjen Budi Sulistya menyerahkan bukti berupa dokumen kepada pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD usai menjalani pemeriksaan kesehatan kurang lebih delapan jam diperiksa sebagai syarat dari KPU di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta pada Minggu (22/10/2023).

"Sore hari ini pukul 16.15 WIB seluruh rangkaian pemeriksaan sudah dilaksanakan untuk Bapak Ganjar Pranowo dan untuk Bapak Mahfud MD, saya akan menyerahkan bukti bahwa beliau berdua telah melaksanakan pemeriksaan dengan lengkap," kata Budi kepada awak media di lokasi.

Ganjar-Mahfud MD yang diusung PDI Perjuangan, Perindo, PPP, dan Hanura itu melaksanakan pemeriksaan kesehatan usai mendaftar ke KPU pada Kamis (19/10) lalu. Pasangan Ganjar-Mahfud MD mendapat giliran pemeriksaan kesehatan kedua setelah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Sabtu (21/10) kemarin.

Ganjar Pranowo didampingi sang Istri Siti Atikoh sedangkan Mahfud MD hanya didampingi staf. Nampak Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) GP Andika Perkasa turut mendampingi saat pagi hari.

(Awaludin)