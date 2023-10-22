Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kepala RSPAD Gatot Soebroto Serahkan Bukti Ganjar-Mahfud Usai Jalani Pemeriksaan Kesehatan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |16:34 WIB
Kepala RSPAD Gatot Soebroto Serahkan Bukti Ganjar-Mahfud Usai Jalani Pemeriksaan Kesehatan
Kepala RSPAD Gatot Subroto, Letjen Budi Sulistya (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kepala RSPAD Gatot Soebroto, Letjen Budi Sulistya menyerahkan bukti berupa dokumen kepada pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD usai menjalani pemeriksaan kesehatan kurang lebih delapan jam diperiksa sebagai syarat dari KPU di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta pada Minggu (22/10/2023).

"Sore hari ini pukul 16.15 WIB seluruh rangkaian pemeriksaan sudah dilaksanakan untuk Bapak Ganjar Pranowo dan untuk Bapak Mahfud MD, saya akan menyerahkan bukti bahwa beliau berdua telah melaksanakan pemeriksaan dengan lengkap," kata Budi kepada awak media di lokasi.

Ganjar-Mahfud MD yang diusung PDI Perjuangan, Perindo, PPP, dan Hanura itu melaksanakan pemeriksaan kesehatan usai mendaftar ke KPU pada Kamis (19/10) lalu. Pasangan Ganjar-Mahfud MD mendapat giliran pemeriksaan kesehatan kedua setelah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Sabtu (21/10) kemarin.

Ganjar Pranowo didampingi sang Istri Siti Atikoh sedangkan Mahfud MD hanya didampingi staf. Nampak Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) GP Andika Perkasa turut mendampingi saat pagi hari.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement