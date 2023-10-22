Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jalani Pemeriksaan Kesehatan Selama 9 Jam, Ganjar Pranowo: Insya Allah Hasilnya Baik

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |16:47 WIB
Jalani Pemeriksaan Kesehatan Selama 9 Jam, Ganjar Pranowo: Insya Allah Hasilnya Baik
Ganjar - Mahfud saat tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah menyelesaikan tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Keduanya menjalani pemeriksaan selama sembilan jam.

Diketahui Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mulai menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto sekitar pukul 07.00 WIB dan selesai pukul 16.15 WIB. Ganjar pun turut mengucapkan terima kasih kepada pihak dokter RSPAD.

“Pak Budi dan seluruh keluarga besar RSPAD saya menyampaikan terima kasih sejak tadi pagi kita dilayani dan di bawa kesana kemari,” kata Ganjar saat konferensi pers di RSPAD, Minggu (22/10/2023).

Ganjar pun berharap nantinya hasil dari rangkaian pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di RSPAD membuahkan hasil yang baik.

