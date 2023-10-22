Jalani Pemeriksaan Kesehatan di RSPAD, Ganjar Pranowo: Semua Lancar

JAKARTA - Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah selesai menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Ganjar mengaku dirinya tidak mengalami kendala selama rangkaian pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepadanya dan Mahfud MD.

“Tidak, tidak (tidak ada kendala). Saya kira semuanya berjalan dengan sangat lancar, tadi kita sempat berkeringat saja, karena treadmil,” kata Ganjar kepada awak media, Minggu (22/10/2023).

Ganjar menjelaskan, selama pemeriksaan kesehatan itu ia mengikuti sejumlah tes seperti penyakit THT dan kejiwaan.

“Ya semua, kita di tes dari THT semuanya, penyakit dalam semuanya, ada kejiwaan kita di tes, ada fisik treadmil, tadi jantung semuanya lengkap, darah semuanya, komplit lah,” ujarnya.

Ganjar pun berharap nantinya hasil dari rangkaian pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di RSPAD membuahkan hasil yang baik.

“Dari pagi sampai sore saya bersama Pak Mahfud dan Alhamdulillah sudah selesai, tentu saja mudah-mudahan nanti Insha Allah hasilnya baik,” ucapnya.