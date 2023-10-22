Ganjar Sebut Belum Ada Komunikasi dengan Gibran Usai Diusulkan Jadi Cawapres Prabowo

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengaku belum ada komunikasi dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka usai diusung Partai Golkar menjadi cawapres Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

“Saya belum, saya belum (belum ada komunikasi dengan Gibran),” kata Ganjar kepada wartawan usai melakukan tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Minggu (22/10/2023).

Saat ditanyakan terkait putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon wakil presiden, Ganjar menyebut merupakan hak Gibran untuk maju pada kontestasi Pilpres 2024.

"Semua orang punya hak untuk menjadi pejabat apapun," jelasnya.