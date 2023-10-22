Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa Kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Ganjar: dari THT hingga Treadmil

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |17:53 WIB
Diperiksa Kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Ganjar: dari THT hingga Treadmil
Ganjar Pranowo (foto: dok MPI)




JAKARTA - Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah selesai menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Keduanya menjalani serangkaian tes mulai dari fisik hingga kejiwaan.

“Kita di tes dari THT semuanya, penyakit dalam semuanya, ada kejiwaan kita di tes, ada fisik treadmil, tadi jantung semuanya lengkap, darah semuanya, komplit lah,” kata Ganjar kepada wartawan, Minggu (22/10/2023).

Ganjar mengaku dirinya tidak mengalami kendala selama rangkaian pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepadanya dan Mahfud MD.

“Tidak, tidak (tidak ada kendala). Saya kira semuanya berjalan dengan sangat lancar, tadi kita sempat berkeringat saja, karena treadmil,” ucapnya.



      
