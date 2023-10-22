Sikap Politik Demokrat Menarik untuk Diperhatikan Jika Prabowo-Gibran Deklarasi

JAKARTA - Meskipun pencalonan Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto yang resmi diusulkan partai Golkar belum dideklarasikan oleh seluruh partai pendukung Koalisi Indonesia Maju (KIM), namun hampir dipastikan tidak akan ada kejutan lainnya.

Pada Sabtu 21 Oktober 2023, dalam rapimnas Golkar telah menetapkan walikota Solo ini sebagai Cawapres yang akan mendampingi ketua umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang menjadi kandidat calon presiden koalisi tersebut.

Analis komunikasi Politik Hendri Satrio mengungkap ada satu hal yang signifikan untuk disimak. "Bila jadi deklarasi Prabowo-Gibran, salah satu sikap partai politik yang menarik untuk diperhatikan selain PDI Perjuangan adalah partai Demokrat,” ujarnya Sabtu, (21/10/2023).