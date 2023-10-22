Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Diusung Cawapres Prabowo, Ganjar Pranowo: Belum Deklarasi!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |18:52 WIB
Gibran Diusung Cawapres Prabowo, Ganjar Pranowo: Belum Deklarasi!
Ganjar Pranowo (foto: dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menanggapi ihwal Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang diusung menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Menurutnya, saat ini nama Gibran masih diusung belum dideklarasikan sebagai calon wakil presiden.

“Belum dideklarasikan kok,” kata Ganjar menjawab pertanyaan awak media di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Minggu (22/10/2023).

Lebih lanjut, menurut bakal calon presiden yang didukung Partai Perindo itu semua orang berhak untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang.

“Semua orang punya hak untuk menjadi pejabat apapun,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Partai Golkar secara resmi mengusulkan nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo Subianto pada Sabtu (21/10/2023) kemarin.

Terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut sebagai orang tua hanya mendoakan dan merestui langkah yang diambil sang putra.

"Orang tua tugasnya hanya mendoakan dan merestui. Keputusan semuanya karena sudah dewasa. Jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputusan oleh anak-anak kita," kata Jokowi di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/10/2023).

