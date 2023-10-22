Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Yudo Margono Dampingi Jokowi Resmikan Rumah Sakit Modern TNI AD dan AL di Surabaya

Nanda Aria , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |18:59 WIB
Yudo Margono Dampingi Jokowi Resmikan Rumah Sakit Modern TNI AD dan AL di Surabaya
Foto: Puspen TNI
SURABAYA - Panglima TNI Mendampingi Presiden RI Joko Widodo meresmikan Rumah Sakit Angkatan Darat Tk. III Kesdam V/Brawijaya dan Rumah Sakit Angkatan Laut Tk. II dr. Soekantjo Jahja Puspenerbal Juanda yang ditandai dengan penandatanganan prasasti, di Surabaya Jawa Timur, Minggu (22/10/2023).

Rumah Sakit Angkatan Darat Tk. III Kesdam V/Brawijaya dan Rumah Sakit Angkatan Laut Tk. II dr. Soekantjo Jahja merupakan rumah sakit layanan kesehatan milik TNI AD dan TNI AL yang berkomitmen untuk menyediakan pelayanan kesehatan terpadu dan berkualitas tinggi kepada anggota TNI AD dan AL, PNS TNI AD dan AL beserta keluarganya dan juga masyarakat umum lainnya, dengan dukungan pelayanan dokter spesialis, subspesialis, perawat berkualitas dan peralatan yang bertekhnologi tinggi.

 BACA JUGA:

Dalam melayani pasien-pasien tersebut, di kedua rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Angkatan Darat Tk. III Kesdam V/Brawijaya dan Rumah Sakit Angkatan Laut Tk. II dr. Soekantjo Jahja, dilengkapi dengan peralatan medis yang modern dan lengkap.

