Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Ungkap Tengah Proses Pembuatan Visi Misi Sebagai Capres

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |19:01 WIB
Ganjar Pranowo Ungkap Tengah Proses Pembuatan Visi Misi Sebagai Capres
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di TPN (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Bacapres Bacawapres yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah resmi mendaftar diri ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (19/10) lalu. Salah satu syarat pendaftaran yaitu visi misi pasangan terhadap Indonesia lima tahun ke depan.

Ganjar menceritakan visi misi itu dibuat melalui Forum Group Discussion (FGD), melibatkan partai pengusung dia, yaitu Partai Perindo, PDI-P, PPP, dan Hanura. Serta turut diundang dalam FGD itu para pakar dan juga menggandeng masyarakat.

"Ada dari tim partai-partai yang sudah bekerja sama dan mengusung, ada uji coba, bukan uji coba lah, semacam FGD mendapatkan masukan gitu dari pakar-pakar, dan tentu saja dari kelompok masyarakat mereka juga memberi berbagai macam masukan," ucap Ganjar di Media Center TPN GP, Jakarta Pusat, Minggu (22/10/2023).

Dia mengaku senang visi misi telah selesai dan bisa di serahkan kepada KPU. Pihaknya sengaja melibatkan masyarakat karena tujuan visi misi ini untuk kepentingan bangsa Indonesia.

"Jadi selalu punya dinamika. Dinamika yang akhirnya kemarin hasilnya kita berikan ke KPU gitu," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD , Andika Perkasa membeberkan visi dan misi gerak cepat menuju Indonesia Unggul dalam Pilpers 2024. Dia menyampaikan hal itu setelah menyaksikan film Rencana Besar bersama Gerak 98 (Gerakan Aktivis 98) di Rumah Bersama Pelayan Rakyat (RBPR).

"Jadi memang tim pemenangan nasional baru mempublish visi misi kami Ganjar Pranowo dan Mahfud MD," ujar Andika, Jumat (20/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement