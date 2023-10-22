Ganjar Pranowo Ungkap Tengah Proses Pembuatan Visi Misi Sebagai Capres

JAKARTA - Pasangan Bacapres Bacawapres yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah resmi mendaftar diri ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (19/10) lalu. Salah satu syarat pendaftaran yaitu visi misi pasangan terhadap Indonesia lima tahun ke depan.

Ganjar menceritakan visi misi itu dibuat melalui Forum Group Discussion (FGD), melibatkan partai pengusung dia, yaitu Partai Perindo, PDI-P, PPP, dan Hanura. Serta turut diundang dalam FGD itu para pakar dan juga menggandeng masyarakat.

"Ada dari tim partai-partai yang sudah bekerja sama dan mengusung, ada uji coba, bukan uji coba lah, semacam FGD mendapatkan masukan gitu dari pakar-pakar, dan tentu saja dari kelompok masyarakat mereka juga memberi berbagai macam masukan," ucap Ganjar di Media Center TPN GP, Jakarta Pusat, Minggu (22/10/2023).

Dia mengaku senang visi misi telah selesai dan bisa di serahkan kepada KPU. Pihaknya sengaja melibatkan masyarakat karena tujuan visi misi ini untuk kepentingan bangsa Indonesia.

"Jadi selalu punya dinamika. Dinamika yang akhirnya kemarin hasilnya kita berikan ke KPU gitu," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD , Andika Perkasa membeberkan visi dan misi gerak cepat menuju Indonesia Unggul dalam Pilpers 2024. Dia menyampaikan hal itu setelah menyaksikan film Rencana Besar bersama Gerak 98 (Gerakan Aktivis 98) di Rumah Bersama Pelayan Rakyat (RBPR).

"Jadi memang tim pemenangan nasional baru mempublish visi misi kami Ganjar Pranowo dan Mahfud MD," ujar Andika, Jumat (20/10/2023).