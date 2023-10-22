Kunjungan Pertama ke Media Center TPN, Ganjar: Kita Akan Hadirkan Wajah Baru

JAKARTA - Bakal Calon Presiden yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, mengunjungi media center Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) di Jalan Cemara, Jakarta Pusat. Kunjungan pertama ini setelah dia selesai menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto.

Dia mengatakan akan menghadirkan wajah-wajah baru sebagai juru kampanye (Jurkam) pemenang pasangan Ganjar-Mahfud MD. Diharapkan wajah baru itu dapat menjelaskan dengan baik terkait program atau visi misi pasangan Bacapres Bacawapres.

"Insyaallah nantinya kita hadirkan juru bicara yang wajahnya cukup baru. Harapkan kita mereka bisa menjelaskan banyak hal terkait dengan program dari Ganjar-Mahfud," ucap Ganjar dalam konferensi pers di media center TPN, Minggu (22/10/2023).

Dia menambahkan awak media nantinya akan lebih mudah mendapatkan informasi melalui media center ini. TPN juga akan menghadirkan banyak narasumber yang sering mengadakan konferensi pers.

"Ini media center, dan saya berharap nanti kawan-kawan akan sering mendapatkan informasi banyak hal di sini. Bertanya juga akan banyak narasumber di sini," katanya.

Diketahui, media center TPN GP telah diresmikan pada Minggu (15/10/2023) malam. Tempat ini digunakan oleh Tim Pemenangan Joko Widodo (Jokowi) dalam dua kali pilpres.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan, Rumah Cemara sangat bersejarah bagi Kemenangan calon presiden. Pada Pilpres 2014 tempat ini diresmikan menjadi media center Jokowi for Presiden. Selanjutnya kembali digunakan pada pilpres selanjutnya oleh Jokowi di tahun 2019.