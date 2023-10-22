Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres Dinilai Tak Ada Urgensinya

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |19:54 WIB
Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |19:54 WIB
Putusan MK terkait batas usia capres-cawapres dinilai tidak ada urgensinya (Foto: Okezone.com)
A
A
A

 

JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia Capres-Cawapres disebut tidak ada urgensinya. Pandangan tersebut disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum, FISIP, dan FMIPA Universitas Sebelas Maret (UNS) dalam diskusi terbuka dalam menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat capres-cawapres.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menyatakan bahwa seseorang yang belum berusia 40 tahun dapat menjadi capres cawapres dengan catatan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

“Menurut kami dengan alasan gugatan pemohon yang mengajukan syarat capres-cawapres di Pasal 169 huruf q undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang kami rasa tidak terdapat urgensi untuk diubah, tetapi pada akhirnya dikabulkan sebagian oleh MK,” kata Presiden BEM FH UNS Muhammad Vagastya dalam siaran persnya, Minggu (22/10/2023).

Dikatakannya, terdapat alasan hakim MK yang menyatakan dissenting opinion dan adanya keganjilan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

“Itu menjadi polemik yang menarik untuk dibahas di diskusi besar yang akan dilakukan pada hari Senin, 23 Oktober 2023 di Kopi Bento UNS Solo,” tambah dia.

Dalam putusan tersebut, empat hakim MK menyampaikan dissenting opinion. Empat hakim tersebut adalah Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Suhartoyo, Saldi Isra. Pendapat hakim MK, Saldi Isra kemudian menjadi pembahasan tersendiri di media sosial.

Diketahui, Saldi Isra menyatakan sejak pertama kali menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi, dia merasakan peristiwa ”aneh” yang ”luar biasa” dan jauh dari batas penalaran yang wajar.

”Dari putusan MK ini setidaknya kami bisa melihat tiga isu substansial yang menjadi persoalan. Yang pertama terkait dengan legal standing pemohon, kemudian konsistensi dengan putusan sebelumnya, dan terakhir berkaitan dengan pasal yang seharusnya merupakan kebijakan open legal policy justru membentuk norma baru melalui keputusan ini,” tuturnya.

