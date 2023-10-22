Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Resmi Jadi Pasangan, Prabowo - Gibran Akan Mendaftar ke KPU Rabu Besok

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |20:11 WIB
Resmi Jadi Pasangan, Prabowo - Gibran Akan Mendaftar ke KPU Rabu Besok
Prabowo-Gibran akan mendaftar ke KPU pada hari Rabu/Foto: MPI
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden Prabowo SUbianto akhirnya mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang akan mendampinginya pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Kepastian ini terjadi usai para pemimpin partai yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) melakukan rapat di kediaman Prabowo di Kertanegara, Minggu malam (22/10/2023).

Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah memutuskan Cawapres yang bakal mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang merupakan Gibran Rakabuming Raka.

"Kita telah berembuk secara final, konsensus seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju," kata Prabowo di kediamannya, Minggu (22/10/2023).

Dengan demikian, setelah mendapatkan calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo, maka pasangan Prabowo - Gibran akan langsung mendaftar ke KPU pada Rabu, 25 Oktober 2023.

"Saya kira itu pemgumuman yang telah ditunggu-tunggu, ini keputusan aklamasi dan konsesus," katanya.

