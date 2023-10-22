Dideklarasikan sebagai Pendamping Prabowo di Pilpres 2024, Ini Alasan Gibran Tak Hadir

JAKARTA - Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah memutuskan Cawapres yang bakal mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Namun, dalam pengumuman resmi itu, Gibran tak hadir.

"Ini Ketua Partai, nanti Ketua Partai...," ujar Capres Prabowo Subianto di kediamannya, Minggu (22/10/2023).

Menurutnya, Gibran tak hadir dalam pengumuman resmi KIM itu lantaran semua itu telah dihadiri oleh para pimpinan Parpol yang tergabung dalam KIM. Adapun, pengumuman KIM sekaligus sebagai deklarasi resmi KIM tentang Cawapres pendampingnya.