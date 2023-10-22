Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dideklarasikan sebagai Pendamping Prabowo di Pilpres 2024, Ini Alasan Gibran Tak Hadir

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |20:23 WIB
Dideklarasikan sebagai Pendamping Prabowo di Pilpres 2024, Ini Alasan Gibran Tak Hadir
JAKARTA - Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah memutuskan Cawapres yang bakal mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Namun, dalam pengumuman resmi itu, Gibran tak hadir.

"Ini Ketua Partai, nanti Ketua Partai...," ujar Capres Prabowo Subianto di kediamannya, Minggu (22/10/2023).

 BACA JUGA:

Menurutnya, Gibran tak hadir dalam pengumuman resmi KIM itu lantaran semua itu telah dihadiri oleh para pimpinan Parpol yang tergabung dalam KIM. Adapun, pengumuman KIM sekaligus sebagai deklarasi resmi KIM tentang Cawapres pendampingnya.

Halaman:
1 2
      
