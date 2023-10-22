Gibran Cawapres Prabowo, Ganjar: Selamat! Mudah-mudahan Bertanding Fair, Sehat dan Menyenangkan

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming. Pasangan itu akan bersaing dengan dia dan Mahfud MD di Pilpres 2024.

Ucapan selamat itu dikatakan Ganjar saat menghadiri konferensi pers di Media Center Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP), Jakarta Pusat, sebelumnya pengumuman resmi deklarasi Prabowo-Gibran. Dia berharap agar pertandingan pilpres 2024 berjalan dengan adil, meskipun kini kader PDI Perjuangan, Gibran telah berlabuh bersama partai lain.

"Semua warga negara punya hak ya, untuk turut serta dalam sebuah kontestasi. Jadi selamat, mudah-mudahan kita akan bertanding fair, sehat, dan menyenangkan," ucap Ganjar, Minggu (22/10/2023).

Sementara itu di lokasi yang berbeda setelah dua jam Ganjar mengucapkan selamat. Prabowo secara resmi mengumumkan Cawapresnya yakni wali kota Solo Gibran Rakabuming.

"Kita telah berembuk secara final secara, konsensus seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres Koalisi Indonesia Maju tuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju," kata Prabowo di kediamannya, Minggu (22/10/2023).

Menurutnya, putusan itu dilakukan oleh semua elit parpol yang telah tergabung dalam KIM pada Minggu (22/10/2023) malam ini. Prabowo juga membacakan putusan itu bersama para pimpinan Parpol KIM.