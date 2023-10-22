Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Ini Kata Kaesang soal Kemungkinan Gabung PSI

SEMARANG – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengaku akan sangat bersyukur jika Wali Kota Solo yang juga kakaknya, Gibran Rakabuming Raka, masuk ke partai yang dipimpinnya.

Hal itu dikatakan Kaesang ketika ditanyakan apakah akan mengajak Gibran yang tak lain adalah kakaknya bergabung ke PSI. “Ya enggak tahu, kalau kami balik lagi kemarin kan ditawarin Pak Airlangga (Ketua Umum Partai Golkar), kalau masuk PSI alhamdulillah kalau enggak ya udah,” kata Kaesang usai acara konsolidasi PSI Jawa Tengah di Kota Semarang, Minggu (22/10/2023) petang.

Sementara ketika ditanyakan arah koalisi PSI, Kaesang mengatakan masih mendiskusikan. “Masih ada waktu kan, masih ada 3 – 4 hari, santai, santai,” sambungnya.

Ditanyakan soal apakah Gibran sudah berpamitan ke PDIP, Kaesang mengatakan belum mendapatkan informasi itu. “Belum, belum ada, belum ada,” kata dia.

Soal PSI Jateng sendiri, Kaesang mengatakan tidak terlalu menarget tinggi pada Pemilu 2024 mendatang. “Ya enggak muluk-muluk yang penting bisa masuk, strateginya (pemenangan) kalau saya omongin di sini nanti diomongin yang lain,” kata dia.

Sementara itu, sesaat setelah masuk ke ruang konsolidasi PSI Jateng, Kaesang sempat meminta semua kamera, ponsel untuk turun termasuk meminta awak media yang di dalam ruangan untuk keluar. “Saya mau misuh, tapi semua kamera, HP turun ya, juga teman-teman media keluar dulu,” kata dia yang kemudian beberapa pengurus PSI meminta wartawan keluar ruangan.