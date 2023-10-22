Soal Keanggotaan Gibran Usai Dideklarasikan sebagai Cawapres, Begini Kata KIM

JAKARTA - Koalisi Indonesia Maju (KIM) berkomentar tentang keanggotaan Gibran Rakabuming Raka pasca dipilih sebagai Cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang. KIM pun enggan berpolemik tentang keanggotaan Gibran.

"Mengenai pertanyaan mengenai kader partai, saya pikir saya tidak akan berpolemik di situ. Tetapi seperti yang kita tahu bahwa telah diputuskan begitu oleh ketum dan sekjen dalam forum rapat partai di KIM," ujar Ketua Harian Gerindra, Dasco pada wartawan, Minggu (22/10/2023).

Menurutnya, pengumuman itu disampaikan menanggapi safari Gibran ke Ketum-ketum Parpol KIM sejak kemarin. Alhasil, para Ketum pun bermufakat dan bersepakat untuk memilih Gibran sebagai Cawapres pendamping Prabowo.

"Semua sudah dipikirkan, dan dihitung sehingga tadi seperti yang sudah disampaikan, Capres-Cawapres dari KIM seperti yang tadi diumumkan. Tadi undangannya memang Ketum dan Sekjen Parpol KIM," tuturnya.

Saat ditanyakan Gibran bakal masuk salah satu partai KIM, dia enggan menjelaskannya, hanya meminta agar persoalan itu ditanyakan pada Gibran. Namun, dalam pertemuan para Ketum Parpol KIM tadi telah disepakati tentang Gibran sebagai Cawapres.

Sementara itu, Waketum PAN, Yandri Susanto menambahkan, dalam pertemuan di rumah Prabowo, para Ketum dan Sekjen Parpol KIM telah bermufakat mengusung Gibran sebagai Cawapres. Dia tak mempersoalkan tentang pengkaderan Gibran sebelum akhirnya dipilih sebagai Cawapres.