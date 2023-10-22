Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Keanggotaan Gibran Usai Dideklarasikan sebagai Cawapres, Begini Kata KIM

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |21:04 WIB
Soal Keanggotaan Gibran Usai Dideklarasikan sebagai Cawapres, Begini Kata KIM
KIM umumkan Gibran sebagai pendamping Prabowo/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Koalisi Indonesia Maju (KIM) berkomentar tentang keanggotaan Gibran Rakabuming Raka pasca dipilih sebagai Cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang. KIM pun enggan berpolemik tentang keanggotaan Gibran.

"Mengenai pertanyaan mengenai kader partai, saya pikir saya tidak akan berpolemik di situ. Tetapi seperti yang kita tahu bahwa telah diputuskan begitu oleh ketum dan sekjen dalam forum rapat partai di KIM," ujar Ketua Harian Gerindra, Dasco pada wartawan, Minggu (22/10/2023).

 BACA JUGA:

Menurutnya, pengumuman itu disampaikan menanggapi safari Gibran ke Ketum-ketum Parpol KIM sejak kemarin. Alhasil, para Ketum pun bermufakat dan bersepakat untuk memilih Gibran sebagai Cawapres pendamping Prabowo.

"Semua sudah dipikirkan, dan dihitung sehingga tadi seperti yang sudah disampaikan, Capres-Cawapres dari KIM seperti yang tadi diumumkan. Tadi undangannya memang Ketum dan Sekjen Parpol KIM," tuturnya.

Saat ditanyakan Gibran bakal masuk salah satu partai KIM, dia enggan menjelaskannya, hanya meminta agar persoalan itu ditanyakan pada Gibran. Namun, dalam pertemuan para Ketum Parpol KIM tadi telah disepakati tentang Gibran sebagai Cawapres.

Sementara itu, Waketum PAN, Yandri Susanto menambahkan, dalam pertemuan di rumah Prabowo, para Ketum dan Sekjen Parpol KIM telah bermufakat mengusung Gibran sebagai Cawapres. Dia tak mempersoalkan tentang pengkaderan Gibran sebelum akhirnya dipilih sebagai Cawapres.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement