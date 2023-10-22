Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

LSI: Kepercayaan Terhadap Penegakan Hukum Membaik, Kejagung Tertinggi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |21:11 WIB
LSI: Kepercayaan Terhadap Penegakan Hukum Membaik, Kejagung Tertinggi
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum disebut mengalami penurunan pada Oktober 2023. Berdasarkan riset Lembaga Survei Indonesia (LSI), 36,1% responden beranggapan penegakan hukum saat ini buruk dan sangat buruk, sedangkan sangat baik dan baik hanya 28,1%.

"Sementara itu, sebanyak 29,1% responden lainnya menilai penegakan hukum sedang. Adapun yang tidak menjawab atau tidak hanya 6,7%," ucap Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, dalam paparan survei bertajuk "Sikap Publik terhadap Putusan MK dan Dampaknya terhadap Dukung Politik dalam Pemilu 2024", Minggu (22/10/2023).

Kendati demikian, ungkapnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum meningkat daripada periode September 2023. Kenaikan dirasakan seluruh institusi penegak hukum, yakni kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik dengan 63%, disusul KPK 59% dan Polri 54%," ujar Djayadi.

Survei ini digelar pada 16-18 Oktober 2023 dengan melibatkan 1.229 responden yang telah memiliki hak pilih. Penentuan sampel dengan metode metode random digit dialing (RDD).

Dengan begitu, para responden diwawancarai melalui sambungan telepon. Adapun toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

(Khafid Mardiyansyah)

      
