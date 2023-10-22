Pemilu Ajang Kontestasi Gagasan hingga Ide, Jokowi: Bukan Saling Fitnah!

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegasakan bahwa kontestasi Pemilu 2024 mendatang ajang adu gagasan hingga ide untuk lompatan kemajuan bukan saling fitnah. Hal itu disampaikan dalam acara Pengukuhan Pimpinan Pusat (PP) Pagar Nusa di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/10/2023).

"Pemilu adalah ajang kontestasi gagasan dan ide menawarkan ide, inovasi, dan solusi sebagai modal untuk melalukan lompatan kemajuan bukan saling memfitnah," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi pun meminta Pendekar Pagar Nusa agar mendamaikan dan mensejukkan suasana jika ada yang saling fitnah maupun menjelekkan dalam kontestasi Pemilu serentak ke depan.

BACA JUGA: Cerita Presiden Jokowi saat Pangeran MBS Kaget Antrian Haji Indonesia 47 Tahun

"Jadi tolong kalau nanti ada yang saling fitnah di bawah, saling menjelekan di bawah itu tugasnya Pagar Nusa untuk mendamaikan, tugas Pagar Nusa untuk mensejukkan," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menitipkan agar Pendekar Pagar Nusa menjaga Pemilu Serentak 2024. Tak hanya itu, Ia juga meminta agar memastikan pembangunan yang dilakukannya tetap dilanjutkan.

"Saya juga titip agar Pemilu Serentak 2024 kita jaga bersama sama dan kita pastikan berjalan lancar dan baik dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang telah kita lakukan," kata Jokowi dalam sambutan Pengukuhan Pimpinan Pusat (PP) Pagar Nusa di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu (22/10/2023) pagi.

Jokowi juga meminta Pemilu 2024 dipantau. Ia mengajak Pendekar Pagar Nusa untuk menolak fitnah hingga hoaks.