Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemilu Ajang Kontestasi Gagasan hingga Ide, Jokowi: Bukan Saling Fitnah!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |21:14 WIB
Pemilu Ajang Kontestasi Gagasan hingga Ide, Jokowi: Bukan Saling Fitnah!
Presiden Joko Widodo (Foto: Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegasakan bahwa kontestasi Pemilu 2024 mendatang ajang adu gagasan hingga ide untuk lompatan kemajuan bukan saling fitnah. Hal itu disampaikan dalam acara Pengukuhan Pimpinan Pusat (PP) Pagar Nusa di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/10/2023).

"Pemilu adalah ajang kontestasi gagasan dan ide menawarkan ide, inovasi, dan solusi sebagai modal untuk melalukan lompatan kemajuan bukan saling memfitnah," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi pun meminta Pendekar Pagar Nusa agar mendamaikan dan mensejukkan suasana jika ada yang saling fitnah maupun menjelekkan dalam kontestasi Pemilu serentak ke depan.

"Jadi tolong kalau nanti ada yang saling fitnah di bawah, saling menjelekan di bawah itu tugasnya Pagar Nusa untuk mendamaikan, tugas Pagar Nusa untuk mensejukkan," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menitipkan agar Pendekar Pagar Nusa menjaga Pemilu Serentak 2024. Tak hanya itu, Ia juga meminta agar memastikan pembangunan yang dilakukannya tetap dilanjutkan.

"Saya juga titip agar Pemilu Serentak 2024 kita jaga bersama sama dan kita pastikan berjalan lancar dan baik dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang telah kita lakukan," kata Jokowi dalam sambutan Pengukuhan Pimpinan Pusat (PP) Pagar Nusa di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu (22/10/2023) pagi.

Jokowi juga meminta Pemilu 2024 dipantau. Ia mengajak Pendekar Pagar Nusa untuk menolak fitnah hingga hoaks.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Joko Widodo jokowi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181014//pemerintah-w8xt_large.jpg
Projo Dukung Prabowo-Gibran, Langkah Sah dalam Politik Kebangsaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930//jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180695//projo-YskR_large.jpg
Absen di Kongres III Projo, Lewat Video Jokowi Minta Relawan Jaga Semangat dan Persaudaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180494//kereta_cepat_whoosh-ucZW_large.jpg
6 Fakta Jokowi Sebut Kereta Cepat Whoosh Investasi Sosial hingga Reaksi Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180573//kabid_humas_polda_metro_jaya_brigjen_pol_ade_ary_syam_indradi-ptBd_large.jpg
Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Penyidik Libatkan 25 Ahli dan 117 Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180416//jokowi-8zfG_large.jpg
Loyalis Jokowi Sebut Semua Kereta Api Cepat di Dunia Tidak Ada yang Untung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement