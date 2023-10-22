Hari Santri 2023, KPU Ajak Generasi Muda Tak Sia-siakan Hak Pilih

SUMBAR - KPU Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Tiga ratus lebih santri Pesantren Darul Ulum Padang Magek Kecamatan Rambatan, Tanah Datar, menonton film “Kejarlah Janji.” Film produksi KPU tersebut diputar di pesantren dalam memperingati Hari Santri, 22 Oktober 2023.

“Film ini perdana diputar di Tanah Datar sebagai bentuk sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada para santri,” ujar Ketua KPU Tanah, Dicky Andrika, saat nonton bareng di Pesantren Darul Ulum Padang Magek, Minggu (22/10/2023).

Disampaikan Dicky, film ini salah satu media penyampai pesan kepada pemilih tentang demokrasi dan mengatasi konflik.

“Melalui film ini diharapkan para santri yang sudah memiliki hak pilih memahami hakikat pemilu dan demokrasi. Sehingga tidak mengabaikan haknya untuk memberikan suara di TPS pada 14 Februari 2024 nanti,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Tanah Datar, Ikhwan Arif, mengungkapkan, program nonton bareng bertajuk KPU Goes to Pesantren ini dalam rangka memperingati Hari Santri dengan tujuan memberikan pendidikan pemilu kepada para santri.

“Sebagai pemilih pemula para santri ini harus diberikan pendidikan pemilih sehingga mereka bisa menggunakan haknya pada pemilu nanti. Film menjadi media pendidikan pemilih yang dilakukan KPU, karena film menyentuh semua lapisan. Tidak hanya itu, hampir setiap orang hobi nonton film, apalagi filmnya dekat dengan kehidupan sehari-hari,” papar Ikhwan.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Gusriyono, menyampaikan, film “Kejarlah Janji” sangat menarik dan memiliki pelajaran politik yang akrab di masyarakat.

“Film ini dikemas dengan ringan dibalut komedi yang menarik ditonton semua kalangan. Selain itu persoalan-persoalan politik yang disampaikan melalui film ini tidak jauh dari kondisi sebenarnya di masyarakat sehingga menonton film ini kita seakan berada dalam peristiwa atau ceritanya. Pokoknya keren dan pesannya sampai, tanpa harus berpikir panjang untuk memaknainya,” ungkap Gusriyono.