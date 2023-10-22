Golkar Nyatakan Siap All Out Menangkan Prabowo-Gibran

JAKARTA - Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku Utara Alien Mus memastikan seluruh struktur maupun kader partai berlambang pohon beringin all out untuk mengamankan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

Salah satu keputusan Rapimnas Golkar yakni mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Ia menegaskan, sebagai kader Partai Golkar, seluruh pengurus maupun kader hingga di pelosok desa siap untuk memenangkan bakal capres-cawapres yang sudah mengantongi rekomendasi dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Sebagai kader Golkar, hasil Rapimnas harus ditindaklanjuti, hingga pelosok desa, kecamatan, wilayah, hingga pusat. Kami kader Golkar patuh dengan hasil Rapimnas terkait capres-cawapres, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka," tutur Alien Mus, Minggu (22/10/2023).

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar ini memastikan, dirinya bakal all out untuk memenangkan Prabowo-Gibran dan Partai Golkar di Pemilu 2024. Terlebih, sosok kelahiran 8 Agustus 1987 ini juga masuk dalam kriteria yang disampaikan Ketum Golkar Airlangga sebagai kader under fourty atau usia di bawah 40 tahun.

Beberapa kali di Rapimnas Golkar, Airlangga menyebut kader Golkar under fourty bisa dibanggakan karena mampu berkiprah di level nasional. Kriteria under fourty ini juga masuk dalam kategori usia putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan Golkar sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto.

"Tentu, kita siap all out, memenangkan Prabowo-Gibran di seluruh struktur Partai Golkar. Apalagi saya belum genap 40 tahun, seperti Mas Gibran, jadi kami sama-sama muda dan akan saling mendukung," tegas Alien Mus.

Legislator lulusan Universitas Al Azhar Indonesia ini mengaku, selain akan all out memenangkan Prabowo-Gibran, seluruh kader partai juga akan mati-matian untuk memenangkan Pileg dan Pilkada 2024. Menurutnya, partai nomor urut 4 (empat) di Pemilu 2024 ini sudah memiliki target yang disepakati dalam Rapimnas.

"Hasil Rapimnas II kemarin, target kursi DPR RI kita paling rendah 111 kursi, dan maksimal 120 kursi untuk Pemilu Legislatif (pileg)," ujarnya.