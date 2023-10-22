Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasil Survei LSI, Ganjar Pranowo Unggul di Jateng dan Jatim

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |22:25 WIB
Hasil Survei LSI, Ganjar Pranowo Unggul di Jateng dan Jatim
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei terbarunya tentang pilihan masyarakat atas Capres pasca keputusan MK. Hasilnya, Capres Ganjar Pranowo memiliki keunggulan suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengatakan, manakala pilihan pasangan Presiden dilakukan dengan simulasi 3 pasangan, nama Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki suara terbanyak dibandingkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memiliki pemilih 19,6 persen, Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebanyak 26,1 persen, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau sebanyak 35,9 persen, dengan 18,3 persen belum menunjukan pilihannya," ujarnya melalui siaran langsungnya di Youtube LSI, Minggu (22/10/2023).

Menurutnya, dari dua pasangan itu, sejatinya Prabowo Subianto lebih unggul kala dipasangkan dengan nama-nama Cawapres, yakni Gibran Rakabuming Raka, Khofifah Indar Parawansa, ataupun Erick Thohir. Namun, dari tiga nama pasangan itu, Erick Thohir lebih cocok dipasangkan dengan Prabowo lantaran bisa menaikan suara Prabowo.

"Sedangkan saat Prabowo Subianto dipasangkan dengan Khofifah Indar Parawansa angkanya kurang lebih sama. Berbeda saat Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir, angkanya meningkat sekitar 3 persen atau menjadi 39,0 persen," tuturnya.

