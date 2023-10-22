Gempa Dangkal M 4,8 Guncang Pantai Barat Sumatera, Akibat Sesar Lokal

SUMUT - Gempa bumi tektonik berkekuatan Magnitudo (M) 4,8, guncang wilayah pantai Barat Sumatera, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), pada Minggu 22 Oktober 2023, Pukul 21.23 WIB.

Hasil analisis BMKG, menunjukkan gempa bumi itu memiliki parameter update dengan M 4,8. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 0,45° Lintang Utara (LU) dan 98,34° Bujur Timur (BT) atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 60 kilometer arah Tenggara Nias Selatan, Sumut, di kedalaman 10 kilometer.

Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Deli Serdang, Agus Riyanto menerangkan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal, akibat adanya aktivitas sesar lokal. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan, bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike-slip).

Agus Riyanto menjelaskan, gempa bumi itu berdampak dan dirasakan di daerah Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah dengan skala intensitas III-IV MMI atau bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah.

Kemudian, kata Agus Riyanto, dirasakan di daerah Gunung Sitoli, Pasaman Barat, dan Nias Selatan dengan skala intensitas II-III MMI atau getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan akan truk berlalu. Mandailing Natal dan Aek Godang, dengan skala intensitas II MMI atau getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang.