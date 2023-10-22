Seluruh Pasien Cacar Monyet di Jakarta Adalah Pria, Usianya 25-35 Tahun

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan saat ini kasus cacar monyet atau monkey pox bertambah 4. Dengan penambahan tersebut, saat ini terdapat tujuh kasus cacar monyet sejak 2022.

Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ngabila Salama menyatakan, semua kasus tersebut ditemukan di Jakarta. Menurutnya, empat kasus ini tidak saling berkaitan.

"Tujuh kasus positif (cacar monyet) di DKI ini semua laki-laki berusia 25-35 tahun," kata Ngabila kepada wartawan, dikutip Minggu (22/10/2023).

Ngabila pun memberikan tata cara bagi orang yang kontak erat fisik dan kontak erat seksual dengan pasien cacar monyet, sebagai berikut :

1. Tidak perlu melakukan isolasi mandiri di rumah jika tidak bergejala.

2. Petugas puskesmas / kesehatan akan memantau kondisi kesehatan setiap hari sampai dengan 21 hari sesudah kontak terakhir (sesuai masa inkubasi rata2 dari kontak sampai muncul gejala 3-21 hari dengan tersering 6-10 hari).