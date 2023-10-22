Tangkap 8 Remaja Hendak Tawuran di Depok, Polisi Sita Celurit hingga Golok

DEPOK - Tim Perintis Presisi (TPP) Polres Metro Depok menangkap delapan remaja diduga hendak akan tawuran di Beji, Kota Depok pada Sabtu (21/10) dini hari. Selain itu, polisi menyita 7 senjata tajam (sajam) jenis celurit hingga golok.

"Pada hari Sabtu pukul 02.45 WIB Tim Perintis Depok bersama masyarakat mengejar dan memberhentikan beberapa pengendara remaja bonceng tiga yang rata rata masih sekolah. Sebanyak 6 remaja, 1 celurit, 1 golok dan 1 stik golf berhasil di amankan," kata Anggota TPP Polres Metro Depok, Briptu Lungit Jati saat dikonfirmasi, Minggu (22/10/2023).

"Ketika dilakukan pendalaman mereka mengakui bahwa baru saja keluar untuk mencari lawan tawuran. Salah satu di antara mereka mengakui masih ada sajam lagi yang tersimpan di suatu lokasi. Maka dari itu kami langsung menuju ke lokasi yang disebutkan dan berhasil mengamankan kembali 2 celurit dan 1 stik golf," tuturnya.

Lungit menyebut saat perjalanan menuju Polsek Beji membawa enam pelajar kembali mendapati pengendara mencurigakan dan dilakukan pengejaran. Sebanyak dua remaja dengan sebilah celurit berhasil diamankan.

"Di tengah perjalanan ada beberapa pengendara yang mencurigakan, segera kita lakukan pengejaran namun tidak semua bisa diberhentikan, kita kehilangan sebagian. Kita berhasil mengamankan 2 remaja lagi dan 1 bilah celurit. Ya walaupun yang lain berhasil melarikan diri, namun kita masih mampu mengamankan yang lainya," ujarnya.