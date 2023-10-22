Kabel di Petojo Gambir Terbakar, Diduga Korsleting Listrik

JAKARTA - Kabel udara di Jalan Suryopranoto, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat terbakar diduga akibat korsleting listrik pada Minggu (22/10/2023) pagi.

"Diduga mengalami korsleting listrik dan menimbulkan percikan api hingga terjadi kebakaran," tulis laman Instagram @humasjakfire.

Damkar DKI Jakarta merespons laporan warga sekitar yang melihat kebakaran kabel udara tersebut. Sebanyak 4 damkar dan belasan personel dikerahkan.

"Warga sekitar yang melihat, segera melaporkan kepada Damkar Jakarta untuk meminta bantuan pemadaman. Kemudian, sebanyak 4 unit serta 18 personel diluncurkan menuju lokasi," katanya.