Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sopir Diduga Mabuk, Mobil Ini Tabrak Warung Kaki Lima di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |13:16 WIB
Sopir Diduga Mabuk, Mobil Ini Tabrak Warung Kaki Lima di Depok
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

DEPOK - Sebuah mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi B 1058 ZFU menabrak dua unit motor yang sedang parkir dan warung kaki lima di Jalan Raya Ciputat-Parung tepatnya depan Pool Taksi Blue Bird, Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok pada Minggu (22/10/2023) dini hari. Diduga pengemudi Berinisial M (21) dalam kondisi mabuk.

"Mobil Xenia melaju dari arah Utara ke Selatan (Ciputat arah Parung) melalui Jalan Raya Ciputat Parung, setibanya di Depan Pool Taxi Blue Bird Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok pengendaranya tidak bisa menguasai kendaraannya dikarenakan dalam pengaruh alkohol (Mabuk) dan menabrak dua motor yang terparkir dan warung yang berada disebelah kiri jalan," kata Kapolsek Bojongsari, Kompol Yefta Ruben H Aruan saat dikonfirmasi.

Yefta menambahkan atas peristiwa tersebut dua orang menjadi korban luka yakni pemilik warung bernama Suparmin dan pelanggan bernama Isronudin.

"Suparmin pemilik warung luka di kepala, kaki dan tangan. Isronudin pelanggan luka sobek terbuka di wajah kiri," ucapnya.

Lebih lanjut, Yefta menekankan bahwa pengemudi dalam pengaruh minuman keras sehingga hilang kendali.

"Betul (pengemudi) dalam pengaruh minuman keras," tuturnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement