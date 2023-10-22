Lawan Petugas saat Ditangkap, Perampok Minimarket Bersenpi Ambruk Ditembak

JAKARTA - Polisi menangkap komplotan perampok berpistol yang beraksi di sebuah minimarket di Kembangan, Jakarta Barat beberapa waktu yang lalu. Polisi hadiahi timah panas ke salah satu pelaku.

"Sudah diamankan, termasuk otak pelaku kapten nya sudah diamankan yang bawa senjata," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Andri Kurniawan kepada wartawan, Minggu (22/10/2023).

Andri mengatakan, total ada empat pelaku yang telah diamankan yakni Rosid, Asep, Apet dan Toto alias Rendy. Keempatnya ditangkap di empat wilayah berbeda pada Sabtu (16/10) lalu.

BACA JUGA: Polisi Tembak 5 Pelaku Perampokan Bersenjata di Pasar Minggu

Andri menjelaskan pimpinan perampok Toto alias Rendy hendak melakukan perlawanan dengan dengan menembakan senjata api jenis revolver rakitan kepada petugas. Karena tindakannya itu membahayakan, polisi melumpuhkannya dengan menembak kaki pelaku.

"Petugas memberikan tembakan peringatan sebanyak tiga kali akan tetapi pelaku tetap melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata api rakitan miliknya ke arah petugas yang menyebabkan membahayakan petugas yang sedang bertugas, kemudian petugas memberikan tindakan tegas dan terukur dengan menembakan ke arah kaki pelaku," jelasnya.

Untuk diketahui, aksi perampokan di minimarket Jalan Kembangan Utara No.47 RT 2 RW.001, Kelurahan Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat viral di media sosial.