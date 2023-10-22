Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ziarah ke Makam Keramat Empang dan Luar Batang, Kiai dan Nyai se-Jaksel Doakan Kemenangan Ganjar-Mahfud

Nanda Aria , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |15:32 WIB
Ziarah ke Makam Keramat Empang dan Luar Batang, Kiai dan Nyai se-Jaksel Doakan Kemenangan Ganjar-Mahfud
Kiai dan Nyai se-Jaksel doakan kemenangan Ganjar-Mahfud/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Kiai dan Nyai Se-Jakarta Selatan Dukung Ganjar menggelar wisata religi dengan berziarah ke Makam Keramat Habib Luar Batang Jakarta dan Makam Keramat Empang Bogor pada Sabtu (21/10/2023).

KH Rizal Maulana sebagai koordinator Kiai dan Nyai se-Jakarta Selatan Dukung Ganjar Pranowo mengatakan ada ratusan kiai, ustaz, pengurus masjid, dan pimpinan majelis taklim se-Jakarta Selatan yang ikut dalam wisata religi tersebut.

"Yang hadir kali ini sekitar 100 kiai dan Ustaz pimpinan Majelis Taklim di DKI Jakarta," ungkapnya.

Kiai Rizal menyatakan, dalam ziarah tersebut, para kiai dan ulama turut membacakan tahlil dan doa untuk kebaikan serta kedamaian Indonesia.

Selain itu, dalam momentum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ini, mereka juga berdoa agar mendapatkan pemimpin yang amanah, jujur, dan dekat dengan ulama.

"Dalam Wisata religi ini, kami dari para kiai, ustaz, dan ustazah yang terdiri atas pimpinan majelis taklim, pimpinan masjid di DKI Jakarta berkumpul berdoa bersama juga untuk memperjuangkan pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD," ujarnya.

Kalangan kiai dan nyai beserta pimpinan majelis taklim se-Jaksel menginginkan sosok pemimpin yang nasionalis dan religius. Karena itu, ratusan kiai ini bersepakat mendukung (bakal calon presiden) dan bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam kontestasi Pilpres 2024.

