Diduga Korsleting, Mobil VW Nyaris Ludes Terbakar di GT Bogor Selatan

BOGOR - Mobil mewah VW nyaris ludes terbakar di GT Bogor Selatan, Kota Bogor. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini.

Kabid Penyelamatan dan Pemadam Damkar Kota Bogor M. Ade Nugraha mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 13.05 WIB. Mobil tersebut mengeluarkan percikan api dari kap mesin.

"Mobil berhenti didekat pintu Tol Bogor Selatan," kata Ade dalam keterangannya, Minggu (22/10/2023).

Tim Damkar yang mendapat laporan tersebut bergegas menuju lokasi kejadian. Petugas yang datang langsung menyemprotkan air ke dalam mesin.